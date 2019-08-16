TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı

16.08.2019 17:38

YALOVA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Necati Kuyumcuoğlu (55), ağır yaralandı. TIR'ın içinde ağır yaralı halde mahsur kalan Kuyumcuoğlu, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, öğle saatlerinde, Yalova- Bursa yolu Esadiye bölgesinde meydana geldi. Necati Kuyumcuoğlu yönetimindeki 34 LR 0813 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve TIR'ın içinde mahsur kalan Kuyumcuoğlu, halat yardımıyla uçuruma inen itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuyumcuoğlu, daha sonra halat ve sedye yardımıyla yukarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuyumcuoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA