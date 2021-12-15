TIR tünelde devrildi, tonlarca atık kağıt yola saçıldı

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki tünelde geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR devrildi, tonlarca atık kağıt yola saçıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu T1 Tüneli'nin İstanbul yönünde meydana geldi. S.Ç.'nin kullandığı 06 CDG 035 plakalı, geri dönüşüm için toplanan atık kağıtlarla yüklü TIR, kontrolden çıkarak savrulup, sağ şeride devrildi. TIR'da bulunan, balyalar halindeki tonlarca atık kağıt da yola saçıldı. Sürücü S.Ç., kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, savrulan kağıtlar nedeniyle yolda başka kaza olmaması için önlem aldı. Tünel tek şeritli olarak ulaşıma bir süre kapatılırken, iş makineleri ile toplanan kağıtlar, başka TIR'a yüklendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.