Tır traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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Tır traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde tırın traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Tır traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı
10.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:37

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde tırın traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi D-200 Karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.D. (50) yönetimindeki 19 LL 610 plakalı tır, önünde seyreden M.K.'nın kullandığı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörde bulunan Bahtiyar Ünlü (56) olay yerinde hayatını kaybederken Leman Kara ise (45) ağır yaralandı. Yaralı Leman Kara, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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