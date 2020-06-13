TIR, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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TIR, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde TIR'ın, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

TIR, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
13.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:41

ORDU'nun Ünye ilçesinde TIR'ın, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Yüceler Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ordu'dan Giresun yönüne giden Ahmet Aksu yönetimindeki 55 HC 127 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp trafik ışıklarında bekleyen Ebubekir Oluç yönetimindeki 47 PE 979 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Aksu ve yanındaki Adem Tara (35), ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adem Tara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Aksu ise, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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