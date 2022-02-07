KASTAMONU (İHA) - - Tır tekeri ile kayak keyfi

KASTAMONU - Kastamonu'da kar yağışını eğlenceye dönüştüren gençler, traktörün arkasına bağladıkları tekerlerle kaydı.

Kastamonu'da etkili olan ve kent merkezinde 60 santimetreye yaklaşan kar yağışı olumsuzlukların yanı sıra gülümseten görüntüler de ortaya çıkarttı. Kastamonu merkeze bağlı Camiliköy'de yaşayan gençler, traktör arkasına tır lastiğini bağlayıp kayak keyfi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa zamanda büyük beğeni aldı.