Tır, Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüse Çarptı: 19 Yaralı

HATAY'ın Dörtyol İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile TIR'ın çarpıştı. Kazada, 19 kişi yaralandı.



Kaza, D-817 Karayolunda bu sabah erken saatte meydana geldi. İskenderun İlçesi yönüne giden A.M. yönetimindeki 01 EEE 21 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüse, Yeniyurt Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada Dörtyol İlçesi yönünden gelen 31 P 7740 plakalı TIR çarptı. Kazada TIR, yolda duran 2 kamyona da çarparak durabilirken, midibüste bulunan tarım işçilerinden 19'u yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan ve aralarında Suriyeliler'in de bulunduğu 19 yaralı tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.



- Dörtyolhatay