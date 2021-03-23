Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu

Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu Bursa-Yalova yolunda bir tırın dorsesinin çarptığı trafik levhası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu

BURSA - Bursa-Yalova yolunda bir tırın dorsesinin çarptığı trafik levhası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaza sebebiyle Yalova istikametinde trafik akışı yaklaşık yarım saat durdu.

Kaza saat 13: 00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolunda Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Yalova istikametine seyreden bir tırın dorsesi kavşaktaki yön tabelalarına çarptı. Yerinden sökülen tabelalar, aynı yönde seyreden bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Yola devrilen levhalar sebebi ile Bursa-Yalova kara yolunda trafik durdu. Polis bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ekiplerin yolu kapatan levhaları kaldırmaları yaklaşık yarım saat sürdü. Bu sırada Yalova istikametine doğru araç geçişine izin verilmedi. Tabelaların kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK