TIR sürücüsünün montunda 2 kilo kokain bulundu
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TIR sürücüsünün montunda 2 kilo kokain bulundu

12.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:25
TIR sürücüsünün montunda 2 kilo kokain bulundu

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR sürücüsü E.T.'nin montunda, astara gizlenmiş 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR sürücüsü E.T.'nin montunda, astara gizlenmiş 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan bir TIR, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Polisin, uyuşturucu ticareti şüphesiyle durdurup arama yaptığı TIR'da suç unsuruna rastlanmadı. Ancak sürücü E.T.'nin yapılan üst aramasında, montun astarına gizlenmiş, 2 tabaka halinde 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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