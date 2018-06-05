3. Köprü Yolunda Kaza Yapan TIR Sürücüsü, Ekiplere Bıçakla Direniyor

3. Köprü Yolunda Kaza Yapan TIR Sürücüsü, Ekiplere Bıçakla Direniyor

Başakşehir 3. Köprü yolunda kaza yapan TIR sürücüsü, eline bıçak alarak yardım ekiplerini tehdit etti. Polisin TIR sürücüsünü ikna çabası sürüyor.

Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti.

YEŞİL ALANA GİRDİ

Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi.

YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmıyor.

Olay yerinden görüntüler;

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