3. Köprü Yolunda Kaza Yapan TIR Sürücüsü, Ekiplere Bıçakla Direniyor
Başakşehir 3. Köprü yolunda kaza yapan TIR sürücüsü, eline bıçak alarak yardım ekiplerini tehdit etti. Polisin TIR sürücüsünü ikna çabası sürüyor.
Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti.
YEŞİL ALANA GİRDİ
Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi.
YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmıyor.
Olay yerinden görüntüler;
YORUMLAR (29)
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ben tirgarsjindaozelguvenliknolarak calisiyorum gelingelin soforlerin cogunnehalt isliyor gorunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam hem her tür melaneti yapıyor hemde elinde bıçak ahkam kesiyor, ölüm hayal alemi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Amerika''da olsa bu adamı polisler ya yaralar ya da öldürürlerdi.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kafasına sıkmayı veya vurmayı bu kadar basit bulan kişiler o tır şoföründen çok daha tehlikeli .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İSTANBULDA SIRADAN BİR GÜN HAYDI İSTANBULA GÖÇ DEVAM DAHA NE DURUYORSUNUZCevap Yaz Yayından Kaldır