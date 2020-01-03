TIR sürücüsü yanarak can verdi

03.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:49

OSMANİYE'de tankere arkadan çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü Ali Pelit (51), yanarak hayatını kaybetti.

E90 Otoyolu Osmaniye Yarbaşı Viyadüğü'nde yaşanan kazada, Ali Pelit idaresindeki 27 L 8589 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Muhammet Ata Özdemir'in kullandığı 46 NL 350 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan TIR'a ihbarla olay yerine gelen Osmaniye, Bahçe ve Düziçi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından TIR sürücüsü Ali Pelit'in yanarak yaşamını yitirdiğini belirlendi. Tanker sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğreniledi. TIR sürücüsünün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA