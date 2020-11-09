TIR sürücüsü emniyet kemeri ile kendisini asarak, intihar etti
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TIR sürücüsü emniyet kemeri ile kendisini asarak, intihar etti

09.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:07
TIR sürücüsü emniyet kemeri ile kendisini asarak, intihar etti

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TIR sürücüsü Fatih K. (36) park halinde bulunan TIR'ın emniyet kemerine kendini asarak, yaşamına son verdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TIR sürücüsü Fatih K. (36) park halinde bulunan TIR'ın emniyet kemerine kendini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, 18.00 sıralarında D-100 kara yolu Uzuntarla mevkisinde bulunan bir lokantanın otoparkında meydana geldi. TIR sürücüsü Fatih K., otoparka geldikten bir süre sonra aracında bulunan emniyet kemerine kendini asarak, intihar etti. Park yerinde TIR'ın kapısının açık olduğunu ve sürücüsünün kapıdan sarktığını görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatih K.'nin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin TIR'ın içerisinde ve çevresinde yaptıkları incelemenin ardından Fatih K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR sürücüsü emniyet kemeri ile kendisini asarak, intihar etti
TIR sürücüsü emniyet kemeri ile kendisini asarak, intihar etti
TIR sürücüsü emniyet kemeri ile kendisini asarak, intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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