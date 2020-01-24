Tır sürücüsü, devrilmek üzere olan yüküne aldırmadan yolculuğuna devam etti
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Tır sürücüsü, devrilmek üzere olan yüküne aldırmadan yolculuğuna devam etti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir tır sürücüsü devrilmek üzere olan yüküne aldırış etmeden devam ettirdiği tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

24.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:22
Tır sürücüsü, devrilmek üzere olan yüküne aldırmadan yolculuğuna devam etti

'nın ilçesinde bir tır sürücüsü devrilmek üzere olan yüküne aldırış etmeden devam ettirdiği tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasınca saniye saniye görüntülendi.


Kaynarca ilçe merkezinden Karasu yoluna doğru seyir halinde olan tır sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği malzemeler adeta kazaya davetiye çıkarttı. Kasasında bulunan yüklerin her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olduğu tır sürücüsünün gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk anı ise aynı istikamete giden başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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