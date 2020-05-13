Tır şoförünün yolda iftarı Ramazan ayını ailelerinden uzakta geçiren tır şoförleri iftar vaktinde yol kenarında durup kendi hazırladıkları yiyeceklerle oruçlarını açıyor.

Ramazan ayını ailelerinden uzakta geçiren tır şoförleri iftar vaktinde yol kenarında durup kendi hazırladıkları yiyeceklerle oruçlarını açıyor.

Nevşehir'den yüklediği briketleri Antalya'ya götürmek üzere yollarda olan tır şoförü Mahmut Altundağ, Konya'nın Seydişehir ilçesinde geldiğinde yaklaşan iftar vakti öncesi mola verdi. İftar telaşına giren sürücü, Konya-Antalya karayolu üzerinde bulunan park yerinde tırın dorse kısmında bulunan mini mutfağında çorba ve yiyecekleri hazırlayarak oruç açarken çayını da yudumladı.

Ramazan heyecanını yolda da olsa yaşadığını anlatan Mahmut Altundağ, "Şanlıurfalıyım, Nevşehir'den yükledim briketleri ve Antalya'ya gidiyorum. İftarımı burada açıyorum, çayımı içip yoluma devam edeceğim" dedi.

Korona virüs ilgilide konuşan Altundağ, "Biz sürekli kontrol altındayız. Yoldaki trafik ekipleri tarafından kontrol altındayız, şükür bir sıkıntımız yok. Haftanın üç dört günü sokağa çıkma yasağından dolayı iş bulamıyoruz, yük boşaltamıyoruz yük alamıyoruz bu sebepten dolayı sıkıntımız çok. Evliyim üç çocuk babasıyım bir hafta öce evden çıktım, bir hafta sonra eve döneceğim" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA