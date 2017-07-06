Tır Şoförünün Dikkati 2 Kaçağı Yakalattı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde bir TIR'ın dorsesine gizlice giren 2 Suriyeli, sürücünün kendilerini fark etmesi üzerine ormanlık alana kaçtı. TIR şoförünün bildirmesi üzerine, Suriyeli kaçaklar jandarma tarafından ormanlık alanda yakalandı.



İstanbul'dan yüklediği malı Almanya'ya götürmek üzere TIR'la yola çıkan 45 yaşındaki A.B., Malkara İlçesi'nde mola verdi. Sürücü A.B., molada dorse mührünün koparıldığını fark etti. Dorseyi kontrol eden A.B., malların arasına gizlenmiş 1'i kadın 2 kişiyi fark etti. 2 kişi bu sırada dorseden atlayarak ormanlık alana kaçtı.



Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ormanlık alanda yaptığı aramada, Suriyeli oldukları ve yasadışı yollarla gizlendikleri TIR dorsesinde yurtdışına kaçmak istedikleri belirlenen 2 kaçağı yakaladı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.



- Malkaratekirdağ