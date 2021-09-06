TIR şoförü silahlı saldırıda yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TIR şoförü silahlı saldırıda yaralandı

TIR şoförü silahlı saldırıda yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de işe giderken evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan TIR şoförü İsmail Özbey (45), ağır yaralandı.

KAYSERİ'de işe giderken evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan TIR şoförü İsmail Özbey (45), ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki Toprak Sitesi'nin önünde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan TIR şoförü İsmail Özbey, otomobille gelen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Özbey, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İsmail Özbey'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


TIR şoförü silahlı saldırıda yaralandı
TIR şoförü silahlı saldırıda yaralandı
TIR şoförü silahlı saldırıda yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Derya Baykal Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Burak Elmas Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TIR şoförü silahlı saldırıda yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:21:52. #1.15#

title