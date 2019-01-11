Tır Şoförü Mazot Çalarken Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamyondan mazot çaldığı sırada yakalanan tır şoförü gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir'e giden M.O isimli tır şoför, tırını Ayvacık ilçesi girişinde boş bir alana park etti.

Daha sonra Ayvacık Fatih Mahallesinde bulunan sanayiden Volkan Soner'e ait 17 PH 919 plakalı kamyondan elinde bidon ve hortumla mazot çekmeye başladı.

Bu sırada devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin olayı fark etmesi üzerine M.O, yakalandı.

Kaynak: AA