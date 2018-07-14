Tır Şoförü Kullandığı Aracın Arka Koltuğunda Ölü Bulundu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da özel bir firmaya ait tırın şoförü, sabah saatlerinde kullandığı aracın arka koltuğunda ölü olarak bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Kurupelit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam 21.00 sıralarında uzun yoldan 41 VK 218 plakalı tır ile Samsun'a motosiklet getiren Aydın Gökışık, Atakum ilçesinde bulunan bir motosiklet bayisinin önüne park ederek, geceyi tırın içinde geçirdi. Sabah saatlerine doğru bayi çalışanları tarafından 48 yaşındaki Aydın Gökışık, tırın arka koltuğunda hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Çalışanların durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık çalışanları, Aydın Gökışık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevrede ve tırın içerisinde çalışma başlattı. Kesin ölüm sebebi belirlenemeyen Gökışık, ambulans ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN