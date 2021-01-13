TIR şoförü intihar etti
13.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:02
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, TIR şoförü Faik G. (36) evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, TIR şoförü Faik G. (36) evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
- Kocaeli
Olay, sabah saatlerinde, Seymen Mahallesi Ela Sokak'ta meydana geldi. TIR şoförü Faik G. evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Faik G.'yi yanında tabanca ile yerde kanlar içerisinde buldu.Yaşamını yitiren Faik G.'nin cenazesi, Gölcük Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ