TIR şoförü intihar etti

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, TIR şoförü Faik G. (36) evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Seymen Mahallesi Ela Sokak'ta meydana geldi. TIR şoförü Faik G. evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Faik G.'yi yanında tabanca ile yerde kanlar içerisinde buldu.Yaşamını yitiren Faik G.'nin cenazesi, Gölcük Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ