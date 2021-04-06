Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı
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Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı

İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Haberler | 3. Sayfa

- Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı Seyir halindeki silobas tırın sürücü kabini alev aldı, sürücü yaptığı hamle ile canını kurtardı Bilecik'te silobas diye tabir edilen ve genellikle toz çimento ile tahıl ürünlerinin taşındığı tırın sürücü kabininde çıkan yangında sürücü...

- Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı

Seyir halindeki silobas tırın sürücü kabini alev aldı, sürücü yaptığı hamle ile canını kurtardı

BİLECİK - Bilecik'te silobas diye tabir edilen ve genellikle toz çimento ile tahıl ürünlerinin taşındığı tırın sürücü kabininde çıkan yangında sürücü alevlerin arasından canını son anda kurtardı.

Olay, Osmaneli ilçesi Bayırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik'ten Osmaneli ilçesine seyir halinde olan Rauf Kars yönetimindeki 41 ND 636 plakalı silobasın sürücü kabini kısmında Bayırköy'e geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araç sürücüsü yangını görünce hemen aracını emniyet şeridine park ederek, sürücü kabininden çıkıp alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ardından çevreden geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu araç söndürüldü. Yangından dolayı D-650 Bilecik-Sakarya karayolu tek şeritten kontrollü bir biçimde sağlanırken, yanan araç kurtarıcı marifetiyle olay yerinden çekildi.

Silobas dorse (treyler) isimli yüksek tonajlı tırlar toz çimento, un, tahıl malzemeleri, kalsit, silis kumu ve benzeri ürünleri taşıma amaçlı kullanılıyor.

Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı
Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı
Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı
Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı
Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı
Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı
Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı
Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:28:14. #1.14#
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