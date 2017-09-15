Tır Şoförü Aracın Dorsesinde Saklanan Kaçak Göçmenleri Yakalattı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arıza yapan tırı park eden şoför, Suriyeli 8 kaçağı dorsede saklanırken fark edip polise yakalattı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan aldığı malzemeyi yurt dışına götürmek için yola çıkan Z.F. yönetimindeki 34 GH 9183 plakalı tır, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi mevkiinde arızalandı. Tamir için aracı park eden şoför, dorseden seslerin geldiğini fark etti. Dorsenin kapağını açan şoför, kolilerin arasında saklanan şahısları görünce şok oldu. Tır şoförü, yabancı uyruklu olduğunu düşündüğü aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişiyi polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, dorsede saklanan 8 Suriyeli mülteciyi gözaltına aldı. 8 Suriyeli kaçak, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.



Polise ifade veren tır şoförü Z.F, arıza yapması nedeniyle aracı durduğunu ve duyduğu sesler üzerine fark ettiği Suriyeli kaçakların dorseye saklandıklarından haberi olmadığını söyledi. - TEKİRDAĞ