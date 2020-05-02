Tır şoförlerinden Beyaz Saray önünde protesto - WASHINGTON
02.05.2020 23:37 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:40
Tırlardan detaylar Şoförlerle röportajlar Tırların korna çalması Pankart detayları Beyaz Saray'dan detaylar WASHINGTON - Tır şoförleri, taşıma ücretlerinin düşüklüğü ve aracı firmaların yüksek komisyonlarını protesto etmek amacıyla Beyaz Saray önünde protesto düzenledi.
Tırlardan detaylar
Şoförlerle röportajlar
Tırların korna çalması
Pankart detayları
Beyaz Saray'dan detaylar
WASHINGTON - Tır şoförleri, taşıma ücretlerinin düşüklüğü ve aracı firmaların yüksek komisyonlarını protesto etmek amacıyla Beyaz Saray önünde protesto düzenledi. Beyaz Saray'ın önündeki caddeye park eden yüzlerce tır, zaman zaman korna çalarak tepkilerini gösteriyor.
Kaynak: AA