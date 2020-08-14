Tır şoförleri "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" uygulamasından memnun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tır şoförleri "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" uygulamasından memnun

Ticaret Bakanlığının tırlar için Kapıkule Gümrük Kapısı'nda hayata geçirdiği "Randevulu Sanal Sıra Sistemi", sağladığı kolaylıklarla sürücüleri memnun etti.

Tır şoförleri
14.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:22

Ticaret Bakanlığının tırlar için Kapıkule Gümrük Kapısı'nda hayata geçirdiği "Randevulu Sanal Sıra Sistemi", sağladığı kolaylıklarla sürücüleri memnun etti.

Bu sistemde tır sürücüleri ya da şirketleri, Bakanlığın internet sitesinden, sınırdan geçmek istedikleri tarihi, saati girerek randevu alıyor.

Yurt dışına yük taşıyan tırların randevusu sınır kapısına 5 kilometre uzaklıktaki kontrol noktasında inceleniyor, ardından sürücü tır parkına yönlendiriliyor.

Şoför, cep telefonuna mesaj olarak gönderilen rezervasyon kodunu park giriş noktasında kurulan makineye okutarak parka giriş yapıyor.

Sistem sayesinde yurt dışına yük taşıyan tır sürücüleri, sınır kapısında sıranın ne zaman kendilerine geleceğini öğrenebiliyor, böylece gümrük kapısı önünde bekleme yapmadan yurt dışına çıkabiliyor.

Pilot uygulaması Kapıkule'de yapılan sistem, Edirne'deki bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli'de de uygulanmaya başlanacak.

"UND sektörle birlikte değerlendiriyor"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilot uygulamanın bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Sistemle ilgili görüşmelerin sürdüğünü, toplantılar yapıldığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Tarafları dinleyerek bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Duyurusu yapıldı, isteyen firmalar pilot uygulamaya dahil olur. Ne kadar çok firma dahil olursa o kadar çok geri besleme alırız. UND bu konuyu bütün paydaşlarıyla istişare ediyor. SWOT analizi mantığı içinde getirisi ve güçlü yönü nedir bu sistemin, eksikleri var mıdır, bize herhangi bir fırsat getiriyor mu, oluşabilecek tehdit var mıdır? şu an UND sektörle birlikte değerlendiriyor."

"Artık yollarda ya da parklarda beklemiyoruz"

Tır şoförü Erdal Kalkan da randevulu sistemin tırların bekleme süresini azalttığını dile getirdi.

Kalkan, "Gaziantep'ten çıkıp buraya gelmeden önce işlemlerim yapılmış oluyor. Gümrük kapısına geldiğimde sıram alınmış oluyor. Artık yollarda ya da parklarda beklemiyoruz. Aynı sistem Avrupa'da da var. Bu uygulamaları getiren devletimize teşekkür ediyoruz. Memnunuz. Daha önceleri sırada bekliyorduk, birçok problem çekiyorduk şu anda o problemler yok, sıkıntımız yok. Banyomuz, restoranımız... devletimiz ücretsiz internet kullanımı sağlıyor." diye konuştu.

Mustafa Bozkurt da Ticaret Bakanlığına teşekkür ederek, "1990'lı yıllardan bu yana tır şoförüyüm. Şu anki sistem süper. Randevulu sistem daha da kolaylık sağlıyor. Geçişler daha hızlı oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Dünya
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı Güncel
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Bina sakini apartmanın girişine 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazısı astı
Bina sakini apartmanın girişine "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah" yazısı astı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hümeyra Yeşim Salkım Kenan Doğulu Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Tır şoförleri "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" uygulamasından memnun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 12:22:10. #1.15#
title