TIR şoförleri için güvenli sürüş projesi
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TIR şoförleri için güvenli sürüş projesi

Avrupa ile Asya arasında transit geçiş noktası olan Türkiye'ye gelen yabancı ve yerli TIR sürücülerinin, sürüşlerini güvenli ve konforlu bir biçimde yapmalarına olanak sağlayacak ve AUS Türkiye liderliğinde yürütülecek 'TIR Asist Projesi'nin paydaşları arasında ICA da yer alıyor.

11.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:42
TIR şoförleri için güvenli sürüş projesi

Avrupa ile Asya arasında transit geçiş noktası olan Türkiye'ye gelen yabancı ve yerli TIR sürücülerinin, sürüşlerini güvenli ve konforlu bir biçimde yapmalarına olanak sağlayacak ve AUS Türkiye liderliğinde yürütülecek 'TIR Asist Projesi'nin paydaşları arasında ICA da yer alıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nu inşa eden ve işleten ICA, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından 11-12 Mart tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilen "2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi"ne katıldı. Aynı zamanda zirvenin Gümüş sponsoru olan ve zirvede lansmanı yapılan "TIR Asist Projesi"nin paydaşları arasında yer alan ICA, ziyaretçilere Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda kullanılan akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili bilgi verdi.

'TIR Asist Projesi'nin paydaşları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu olarak en önemli müşterilerimizden olan TIR sürücülerine yönelik böylesine kolaylık sağlayacak bir projenin hayata geçirileceğini duyduğumuz anda iş ortakları arasında bulunmamızın şart olduğunu düşündük. Proje, Avrupa ile Asya arasında transit geçiş noktası olan ülkemize gelen yabancı ve yerli tır sürücülerinin, sürüşlerini güvenli ve konforlu bir biçimde yapmaları açısından büyük önem taşıyor. KGM ve AUS Türkiye liderliğinde geliştirilecek olan aplikasyonun hem trafik ve sürücü güvenliğini sağlamak hem de sunulan hizmetlere kolay ulaşım açısından verimli olacağını düşünüyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"36 MİLYON METREKARELİK BİR ALANI YÖNETİYORUZ"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun tamamının akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldığını söyleyen Soğukpınar, "ICA olarak 3 yılı aşkın süredir güzergahın tüm İşletme, Bakım ve Operasyon faaliyetlerinin sorumluluğunu üstleniyoruz. Köprü, otoyol ve çevresi ile birlikte 36 milyon metrekarelik bir alanı yönetiyoruz. Güzergahımızı Ana Kontrol Merkezi'mizden titizlikle izliyor, donanımlı kadromuzla sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için 7/24 çalışıyoruz. Köprü ve otoyolun heybetli görüntüsünün ve işleyen akıllı ulaşım sistemlerinin ardında yüzlerce insan çalışıyor ve ciddi bir iş gücü var" diye konuştu.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ GÜVENLİ VE KONFORLU BİR SÜRÜŞ SUNMAK"

"Akıllı Ulaşım Sistemleri" ve "Akıllı Şehir Çözümleri"ni bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte daha çok konuşur hale geldiğimizi ifade eden Serhat Soğukpınar şunları söyledi: "Bu teknolojiler insanların daha kaliteli yaşamalarına önemli katkılar sunarken şirketlere de iş verimliliklerini arttıracak çözümler sağlıyor. Her geçen gün gelişen ve yenilenen bu düzende biz de Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirerek kurduğumuz akıllı ulaşım sistemlerimizi geliştirmek için yenilikleri gün gün takip ediyor, sistemlerimize entegre ediyoruz. Güzergahımızda trafik sayım sensörlerinden meteoroloji sensörlerine, olay algılama ile CCTV kameralarından sürücüleri her konuda bilgilendirme amacıyla kullandığımız ve VMS adını verdiğimiz Değişken Mesaj İşaretlerine kadar birçok sistem bulunuyor. Bunların tek elden yönettiğimiz nokta ise Ana Kontrol Merkezimiz. Güzergahımızı tüm bu teknoloji ile donatmamızdaki en büyük sebep ise müşterilerimize öncelikle güvenli ve konforlu sonra ise zaman kazandıran bir sürüş sunabilmek."

ICA, zirve kapsamında ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun İstanbul ulaşımına kazandırdıklarını, otoyol güzergahını, işletme süreçlerini ve kullanıcılara sağlanan faydaları anlattı


Kaynak: DHA

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