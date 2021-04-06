BARTIN TIR YOLDA ASKIDA KALDI
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BARTIN TIR YOLDA ASKIDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BARTIN TIR YOLDA ASKIDA KALDI

BARTIN'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR yoldan aşağı inerken, dorsesi askıda kaldı.

BARTIN'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR yoldan aşağı inerken, dorsesi askıda kaldı. TIR'ın dorsesinin lastikleri havada kalırken, yol ulaşıma kapandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bartın-Karabük yolu Ulupınar mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Ramazan Bahat (62) idaresindeki 20 EC 321 plakalı TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. TIR yoldan aşağı inerken, dorsesi yolda askıda kaldı. TIR'ın dorsesinin tekerlekleri havada kalırken, yol ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen iş makineleri ve çekici yardımıyla TIR yola çekildi. TIR sürücüsü Ramazan Bahat, karşıdan gelen bir aracın kazaya neden olduğunu iddia etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BARTIN TIR YOLDA ASKIDA KALDI
BARTIN TIR YOLDA ASKIDA KALDI
BARTIN TIR YOLDA ASKIDA KALDI
BARTIN TIR YOLDA ASKIDA KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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