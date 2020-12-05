Tır şarampole devrildi: 1 yaralı
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Tır şarampole devrildi: 1 yaralı

05.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:04
Tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Bursa-Ankara yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Bursa-Ankara yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara yolu Mezitler bölgesinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan F.K. idaresindeki 42 CYR 06 plakalı tır, virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü F.K yaralandı. Yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şarampole devrilen tır ise çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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