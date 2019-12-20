TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2)
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TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2)

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu D-100 Karayolu'nun kapanmasına neden olan TIR, yoldan çekici yardımıyla kaldırılması sonucu yol saat 18.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

20.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:19
TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2)

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

'nin ilçesinde kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 'nun kapanmasına neden olan TIR, yoldan çekici yardımıyla kaldırılması sonucu  yol saat 18.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.


Kaynak: DHA
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