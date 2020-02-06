Tır refüje çarptı
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Tır refüje çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüje çarparak durabildi.

06.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:07
Tır refüje çarptı

'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüje çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre, istikametinden istikametine gitmekte olan Mustafa Uyduran idaresindeki 80 GP 525 plakalı tır, Balkar Beldesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yaşanan kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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