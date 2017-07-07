Tır, Pts Direklerini Devirdi Bursa-Ankara Karayolu Trafiğe Kapandı

Tır, Pts Direklerini Devirdi Bursa-Ankara Karayolu Trafiğe Kapandı

Tır, Pts Direklerini Devirdi Bursa-Ankara Karayolu Trafiğe Kapandı