Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
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Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ARTVİN'de, gümrükteki sorun nedeniyle şoförü geri dönen TIR'ın dorsesinde Hopa'daki park alanına bırakılan, 5'inin öldüğü ve sahibine 35 bin 700 lira ceza kesilen 33 at, kentte hayvansevere ait güvenli çiftlikte koruma ve bakıma alındı.

ARTVİN'de, gümrükteki sorun nedeniyle şoförü geri dönen TIR'ın dorsesinde Hopa'daki park alanına bırakılan, 5'inin öldüğü ve sahibine 35 bin 700 lira ceza kesilen 33 at, kentte hayvansevere ait güvenli çiftlikte koruma ve bakıma alındı. Hopa'dan alınıp, takıldığı çiple kayıt altına alınan ve yüklendiği kamyonlarla Ardanuç ilçesindeki çiftlik alanına götürülen atlar, buradan sahiplendirilecek.

Hopa ilçesinde geçen hafta Tarzioğlu mevkisindeki TIR parkına çekilen, Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesinde başıboş atları görenler, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde, nakliyat firması aracılığıyla Kars'tan yüklenen atların, Kırgızistan'a götürülmek istendiği ancak Sarp Sınır Kapısı'nda gümrükteki sorun nedeniyle sürücü Ş.C.'nin geri döndüğü tespit edildi. İfadesi alınan sürücü ve firma hakkında soruşturma başlatıldı, dorsedeki 38 attan 5'inin öldüğü, bazılarının da sağlık sorunu yaşadığı anlaşıldı. Bölge halkı ile zabıta ekiplerinin su verip beslediği atlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı.

SAHİPLENDİRİLECEK

TIR dorsesinde kaderine terk edilen ve çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülen atlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise çalışma başlattı. Atlarla ilgili soruşturmada, atların sahibi E.Ş.'ye 35 bin 700 lira ceza uygulandı. Karantina ve test süreçleri tamamlanan atlar, koruma ve bakım süreci için ismi açıklanmayan hayvansevere ait çiftliğe nakledildi. Hopa'dan alınıp takıldığı çiple kayıt altına alınan ve yüklendiği kamyonlarla Ardanuç ilçesinde güvenli çiftlik alanına götürülen atların buradan sahiplendirileceği belirtildi.

Atlarla ilgilenen gönüllü hayvansever Alev Aktürk, 'Günlerce burada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hekimleri, hayvanseverler ve belediye ekipleri canla başla çalıştık. Hayvanlarla ilgili yasal süreç başladı. Şimdi onları güvenli bakılacakları bir yere gönderiyoruz. Bu canlar memleketteki bir başka yangını temsil ediyor. Hayvanlardan yana, candan yana, yaşamdan yana olabileceğimiz bir dil tutturmamız gerekiyor" dedi.

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Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA
Son dakika haber! TIR PARKINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ATLAR, ÇİFTLİKTE KORUMADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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