TIR, park halindeki otomobile çarptı, yol trafiğe kapandı
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TIR, park halindeki otomobile çarptı, yol trafiğe kapandı

Şanlıurfa karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önce refüje, ardından da park halindeki otomobile çarptı.

TIR, park halindeki otomobile çarptı, yol trafiğe kapandı
19.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:54

Şanlıurfa karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önce refüje, ardından da park halindeki otomobile çarptı. TIR şoförünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle yol, yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki 3'üncü Oto Sanayi girişindeki yan yolda meydana geldi. Van'da yükünü boşalttıktan sonra Hatay'a gitmek üzere yola çıkan V.Ö. yönetimindeki 34 AN 5761 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce refüje, ardından da park halindeki 34 BPG 065 plakalı otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan yol trafiğe kapandı.TIR vinç yardımıyla yol kenarına, otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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