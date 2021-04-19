TIR, park halindeki beton mikserine çarptı, litrelik su şişeleri yola savruldu
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TIR, park halindeki beton mikserine çarptı, litrelik su şişeleri yola savruldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TIR, park halindeki beton mikserine çarptı, litrelik su şişeleri yola savrulduİZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki beton mikserine çarptı.

TIR, park halindeki beton mikserine çarptı, litrelik su şişeleri yola savruldu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki beton mikserine çarptı. Meydana gelen kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola savrulurken, iki araçta da hasar meydana geldi.

Kaza, 01.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7240 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Kılıçtaş(52) yönetimindeki 06 BYL 944 plakalı TIR ile seyir halinde olduğu sırada, yağmurun yağması nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, yolun sağ tarafında park halinde bulunan beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Kılıçtaş'ın kullandığı TIR'ın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola saçıldı. Sürücü Kılıçtaş kazayı yara almadan atlatırken, TIR ve beton mikserinde hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şans eser kazayı yara almadan atlatan sürücü Kılıçtaş, "İstenmeyen bir sebepten dolayı araba kontrolümden çıktı. Yağışta kaydı, bizde bir şey yok Allaha şükür" dedi.

TIR, park halindeki beton mikserine çarptı, litrelik su şişeleri yola savruldu
TIR, park halindeki beton mikserine çarptı, litrelik su şişeleri yola savruldu
TIR, park halindeki beton mikserine çarptı, litrelik su şişeleri yola savruldu
TIR, park halindeki beton mikserine çarptı, litrelik su şişeleri yola savruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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