Tır park halindeki 5 otomobile çarptı
Elazığ'ın Keban ilçesinde, tırın çarptığı park halindeki 5 otomobilde maddi hasar oluştu.
22.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:10
Elazığ'ın Keban ilçesinde, tırın çarptığı park halindeki 5 otomobilde maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Esat Işık (24) idaresindeki 06 AL 4845 plakalı otomobil yüklü tır, D-260 kara yolunun Fırat Köprüsü mevkisinde, virajı alamayarak park halindeki 5 otomobile çarptı.
Kaza nedeniyle otomobillerde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA