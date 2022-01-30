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TIR, otoyolda alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı, İbrahim Emül - Güncel
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TIR, otoyolda alev alev yandı

OSMANİYE'de otoyolda alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

OSMANİYE'de otoyolda alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde E-90 Otoyolu Şekerdere Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Muhammet Sayhan yönetimindeki 47 ABF 908 plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden Seyhan, TIR'ı emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inip itfaiyeyi aradı. Alevler, kısa sürede TIR'ın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR, otoyolda alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Güncel, Haber

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