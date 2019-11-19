Tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Avni Atmaca (47) yönetimindeki 33 DYZ 44 plakalı otomobil, Konya - Ankara karayolu Kulu kavşağında, Savaş K. idaresindeki 06 SBV 03 plakalı atık kağıt yüklü tırla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan İsmail Aybek, hayatını kaybetti, sürücü Atmaca ve Ertan Köker yaralandı.
Atmaca, Kulu Devlet Hastanesine, Köker ise Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü Savaş K, gözaltına alındı.
İsmail Aybek'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Videosu: Tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı