TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdi (2)

KAZA ANI KAMERADAMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, kavşakta TIR'ın çarptığı otomobildeki emekli öğretmen Hilmi Sert ile arkadaşı Canser Zeytinci'nin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kavşakta TIR'ın çarptığı otomobildeki emekli öğretmen Hilmi Sert ile arkadaşı Canser Zeytinci'nin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşaktan dönmek için manevra yapan Hilmi Sert'in kullandığı otomobile, hızla gelen TIR'ın çarpması yer aldı.

Kaynak: DHA