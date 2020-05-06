TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdi (2)
06.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:01
KAZA ANI KAMERADAMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, kavşakta TIR'ın çarptığı otomobildeki emekli öğretmen Hilmi Sert ile arkadaşı Canser Zeytinci'nin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kavşakta TIR'ın çarptığı otomobildeki emekli öğretmen Hilmi Sert ile arkadaşı Canser Zeytinci'nin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşaktan dönmek için manevra yapan Hilmi Sert'in kullandığı otomobile, hızla gelen TIR'ın çarpması yer aldı.
Kaynak: DHA