Tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde, tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana yönünden Konya istikametine seyir halinde olan N.Ö. yönetimindeki 01 DEV 19 plakalı tır, Ereğli'ye 5 kilometre kala M.S.A. idaresindeki 42 E 2566 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil sürücüsü M.S.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA