BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı

24.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:26

TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptıBURSA'da yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, önce elektrik direğine ardından da bir evin duvarına çarptı.

TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı

BURSA'da yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, önce elektrik direğine ardından da bir evin duvarına çarptı. Elektrik direğinin devrildiği mahallede yaklaşık 1 saat elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında, Orhangazi'ye bağlı kırsal Bayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği fayans yüklü 11 AAT 572 plakalı TIR, önce elektrik direğine ardından da bir evin duvarına çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada elektrik direği devrildi.

Yaklaşık bir saat elektrik kesintisi yaşanan mahalleye ihbar üzerine ekipler sevk edildi. TIR'ın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe kapalı olan Orhangazi-Yenişehir yolu yeniden açıldı. Ekiplerin arızayı tamir etmesinin ardından da mahalledeki elektrik kesintisi giderildi.

BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BURSA TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:34:05. #1.14#
title