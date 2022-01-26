TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü - Haberler
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TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü

TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü

Niğde Otoyolu'nda TIR'ın arkadan çarptığı minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

ANKARA- Niğde Otoyolu'nda TIR'ın arkadan çarptığı minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, aynı yöne giden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yaralanan 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.Kazanın ardından TIR şoförü Ferman Kaya, gözaltına alındı.


TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü

TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü

TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü

TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

Ankara, Niğde, Kaza, Ölü, Güncel, Haber

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