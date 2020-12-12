Tır metrobüs bariyerlerini biçti, faciadan dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tır metrobüs bariyerlerini biçti, faciadan dönüldü

12.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:26

Tır metrobüs bariyerlerini biçti, faciadan dönüldü Tırda sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı Yolda yatay şekilde durabilen tır nedeniyle E-5 karayolunda trafik durdu Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerin adeta biçti.

Tır metrobüs bariyerlerini biçti, faciadan dönüldü

Tırda sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı

Yolda yatay şekilde durabilen tır nedeniyle E-5 karayolunda trafik durdu

İSTANBUL - Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerin adeta biçti. Yaklaşık 100 metre sürüklenen tır E-5 karayolunda yatay şekilde durabildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolların boş olmasıyla olası bir faciadan dönülen kaza sonrasında E-5 karayolunda Topkapı istikametine trafik tamamen durdu.

Kaza Küçükçekmece Sefaköy E-5 karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 21 AU 521 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır yaklaşık 100 metre bariyerleri biçerek ilerledi. Sürücüsünün direksiyonu çevirmesiyle yolun diğer tarafındaki bariyerlere doğru dönene tır E-5 karayoluna yatay şekilde durabildi.

Yoldaki asfalt parçalandı

Feci kazada yoldaki asfaltlarında dağılarak büyük parçalar halinde koptuğu görüldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tırda sıkışan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yolların boş olmasıyla faciadan dönüldü

Tırın yatay şekilde yolda durmasıyla E-5 karayolunda Topkapı istikametine trafik tamamen durdu. Yan yoldan tek şeritte trafiğini akşını sağlamaya çalışan ekipler araçları sahil yoluna doğru yönlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda az araç olmasıyla olası bir faciadan dönülen kazaya ilişkin incelme başlatıldı.

Tır metrobüs bariyerlerini biçti, faciadan dönüldü
Tır metrobüs bariyerlerini biçti, faciadan dönüldü
Tır metrobüs bariyerlerini biçti, faciadan dönüldü
Tır metrobüs bariyerlerini biçti, faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

İlgili Haberler

Faciadan dönüldü! Tır bomboş yolda metrobüs bariyerlerini biçti, trafik durdu
Faciadan dönüldü! Tır bomboş yolda metrobüs bariyerlerini biçti, trafik durdu
Mobilya yüklü tır devrildi faciadan dönüldü
Mobilya yüklü tır devrildi faciadan dönüldü
Freni boşalan kamyon iki aracı biçti: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Freni boşalan kamyon iki aracı biçti: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cemal Hünal Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Adem Ljajic Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tır metrobüs bariyerlerini biçti, faciadan dönüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:31:39. #1.15#
title