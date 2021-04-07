Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi
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Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi Sultangazi - Arnavutköy yolunda tır sürücüsü çarptığı otomobili metrelerce sürükledi Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Sultangazi-Arnavutköy yolunda tır sürücüsü çarptığı otomobili metrelerce sürükledi.

Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi

Sultangazi - Arnavutköy yolunda tır sürücüsü çarptığı otomobili metrelerce sürükledi

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İSTANBUL - Sultangazi-Arnavutköy yolunda tır sürücüsü çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Sürüklenen otomobil 3 araca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. İddiaya tır sürücüsü yanında seyreden otomobili fark etmeyerek manevra yaptı. Bir anda otomobili önüne alan tır, metrelerce sürükledi. Kontrolden çıkan otomobil, 3 araca çarparak durabildi. Kazada otomobilin çarptığı araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce böyle sürükledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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