TIR'lardan soğutucu kartların çalındığı iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde TIR dorselerinden soğutucu kartları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Toybelen Mahallesi'nde bir nakliyat firmasına ait otoparkta bulunan TIR'ların dorselerinden soğutucu kartlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlkadım Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen S.Ç, U.Ç. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

U.Ç. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA