TIR'lara eğlence yükleyip, balkonlardaki çocuklara bayram sürprizi yaptılar TIR'lara eğlence yükleyip, balkonlardaki çocuklara bayram sürprizi yaptılar DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlattığı, içinde animasyon ekibinin bulunduğu ve özenle süslenmiş 8 TIR'ı kenti gezdi.

TIR'lara eğlence yükleyip, balkonlardaki çocuklara bayram sürprizi yaptılar DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlattığı, içinde animasyon ekibinin bulunduğu ve özenle süslenmiş 8 TIR'ı kenti gezdi. Evlerinden çıkamayan çocuklar ve vatandaşlar, eğlenceli şarkıların çalınıp dansların edildiği TIR sayesinde bayram coşkusuna balkonlarından katıldı. Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar ve vatandaşlar için renkli bir etkinlik düzenledi. İçerisinde animasyon ekiplerinin de yer aldığı 8 TIR'ı süsleyen belediye ekipleri, çocukların bayram coşkusunu yaşayabilmesi için ilçedeki mahalleleri dolaştırdı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki ve başkan yardımcıları da TIR'lara binerek, ilçede dolaşıp çocukların ve vatandaşların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Çocuk şarkıları ve marşların çalındığı TIR'lar, ilçenin 61 mahallesinde gün boyu bayram coşkusunu yaşattı. Sokaklarında TIR'ları gören ve şarkıları duyan çocuklar ve vatandaşlar, pencerelere ve balkonlara çıkarak coşkuya ortak oldu. TIR'larda çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen ekipleri gören çocuklar büyük coşku yaşadı. Başkan Örki, çocukların bayram coşkusunu evlerinde de olsa yaşamalarını istediklerini belirterek, "Bu yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle çocuklarımız ve vatandaşlarımız bayramı evlerinde geçirmek zorunda. Biz Pamukkale Belediyesi olarak bu coşkunun evlerde de yoğun bir şekilde yaşanacağını düşündük. Bundan dolayı toplam 8 araçtan oluşan konvoyumuzla çocuklarımıza bayramın coşkusunu doyasıya yaşatmak istedik. Çocuklarımızı mutlu edecek gösteriler ve şarkılar ile onların ve ailelerinin bayramını renklendirdik. Bundan sonraki bayramlarımızı daha sağlıklı ortamlarla hep birlikte kutlamayı umuyoruz. Onun için koronavirüs önlemlerine sıkı sıkı uymamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA