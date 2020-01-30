TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (2)

30.01.2020 21:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:51

YOL AÇILDI

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan kar nedeniyle, Ankara istikametine giden TIR'ların yolda kalmasıyla kapanan yol, yaklaşık 1,5 saat sonra, 21.30 sıralarında açıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede kar yağışı da etkisini yitirdi.

Kaynak: DHA