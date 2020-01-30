TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı
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TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı

BOLU Dağı D-100 yolu geçişinde kar etkili olurken, TIR'ların yolda kalması nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

30.01.2020 20:39 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:40
TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı

Dağı D-100 yolu geçişinde kar etkili olurken, TIR'ların yolda kalması nedeniyle istikameti ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar etkili oluyor. Bolu Dağı Karanlıkdere ve Bakacak mevkiinde aşırı kar yağışı nedeniyle TIR'lar yolda kaldı. TIR'lar yolda kalması nedeniyle yol karla kaplanınca, diğer araçların da yolda ilerlemesi imkansız hale geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Kaynaşlı mevkiinde Ankara istikametine araç geçişine izin vermedi. Polis ekipleri araçları geri döndürerek, sürücülerin TEM yolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarını istedi. Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: DHA
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