TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı - Haberler
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TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı

TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü S.Y., yaralandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü S.Y., yaralandı.

Adana'dan Mersin yönüne giden S.Y. yönetimindeki 34 ZR 6475 plakalı TIR, önünde giden Ö.R.C. yönetimindeki 59 ACH 067 plakalı TIR'a çarptı. Kazada araçta sıkışan S.Y., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiyenin arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan S.Y., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı

TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı

TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Tarsus, Mersin, Adana, Güncel, Haber

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