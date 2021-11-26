TIR'LAR ÇARPIŞTI 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TIR'LAR ÇARPIŞTI 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, TEM yolunda sac yüklü TIR'ın önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu Ankara istikametinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

ANKARA (DHA) - İZMİT'te, TEM yolunda sac yüklü TIR'ın önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu Ankara istikametinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 19.00 sıralarında Tem Otoyolu Bekirdere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Abdulkadir Yakut idaresindeki 41 NC 141 plakalı sac yüklü TIR, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 09 BR 004 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan olmazken, tek şeritten ulaşım sağlanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR'LAR ÇARPIŞTI 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TIR'LAR ÇARPIŞTI 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TIR'LAR ÇARPIŞTI 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TIR'LAR ÇARPIŞTI 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TIR'LAR ÇARPIŞTI 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TIR'LAR ÇARPIŞTI 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TIR'LAR ÇARPIŞTI 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TIR'LAR ÇARPIŞTI 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı güç kullanmanın sonuçları olur' uyarısı

NATO'dan Rusya'ya "Ukrayna'ya karşı güç kullanmanın sonuçları olur" uyarısı

 ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

 Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı

Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title