TIR'LA TAŞINAN HELİKOPTER İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
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TIR'LA TAŞINAN HELİKOPTER İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Türkiye'deki bir firma tarafından sipariş edilen Bell-430 tipi helikopter, gemi ile Avcılar'daki Ambarlı Limanı'na getirildikten sonra adrese teslim edilmek üzere TIR ile taşındı.

TIR'LA TAŞINAN HELİKOPTER İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
18.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:02

Türkiye'deki bir firma tarafından sipariş edilen Bell-430 tipi helikopter, gemi ile Avcılar'daki Ambarlı Limanı'na getirildikten sonra adrese teslim edilmek üzere TIR ile taşındı.

Türkiye'den bir firma tarafından sipariş verilen Bell-430 tipi helikopter, gemiyle Avcılar'daki Ambarlı Limanı'na getirildi. Buradan bir TIR'a yüklenen ambalajlı helikopter teslim edileceği adrese götürüldü. Akşam saatlerinde TEM bağlantı yolunda Avcılar'dan Esenyurt istikametine giderken görülen TIR ile taşınan helikopter ilginç görüntüler oluşturdu. Saatteki hızı 260 kilometre olan, 600 kilometre menzile sahip, kanat açıklığı 13 metre, ağırlığı 2 ton 406 kilogramağırlığındaki çift motorlu Bell- 430 tipi helikopteri taşıyan TIR'a önünde ve arkasından bulunan yabancı plakalı araçlar eşlik etti. Helikopterin hangi şirket veya kişiye nerede teslim edileceğine dair bilgi verilmedi.

Kaynak: DHA

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