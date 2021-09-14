TIR'la hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TIR'la hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Haberler | Güncel
TIR'la hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, hafif ticari araç ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, hafif ticari araç ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilhisar ilçesi, Karacabey Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Kayseri istikametine doğru bölünmüş yola çıkan Levent Yılmaz yönetimindeki 06 ADR 881 plakalı hafif ticari araç, İlyas Ölmez'in kullandığı 33 CJZ 25 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan, vücudunda kırıklar oluşan ve başından yaralanan L.Y ağır yaralanırken, Ö.Ö. de hafif yaralı olarak Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI, ÇEVREDEKİLER YAŞANAN KAZALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Kaza sonrası ilçede yaşayan bazı kişiler olayın yaşandığı yolda günlük 4- 5 kazanın olduğunu, bu konuda yetkililerin gerekli yol tedbirlerini almasını istedi. Yaşanan trafik kazası güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kayseri
TIR'la hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Son Dakika Haberleri
Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar 'Biz de şaşkınız' diye açıkladı

Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar "Biz de şaşkınız" diye açıkladı

 Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti

Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Yeşim Salkım Amelia Hamlin Kaan Yıldırım
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TIR'la hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 22:48:19. #1.17#