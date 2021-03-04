Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

04.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:10
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İnegöl-Yenişehir kara yolunda, İsmail Taşan (66) yönetimindeki 16 P 8548 plakalı hafif ticari araç ile Hakan Kefli'nin kullandığı 14 DF 406 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Taşan ve yanındaki Atike Taşan (64) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atike Taşan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 18:14:28. #1.15#
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