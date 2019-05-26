TIR kuyruklarını azaltacak sistem geliyor

Ticaret Bakanı Pekcan, "Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek.

TIR kuyruklarını azaltacak sistem geliyor

Ticaret Bakanı Pekcan, "Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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